Президент ПАР підписав закон про введення податку на викиди вуглекислого газу

Закон набирає чинності з 1 червня 2019 року. З цього дня до грудня 2022 року компанії повинні будуть виплачувати державі по 120 рандів (близько 8,3 доларів) за кожну тонну викинутого в атмосферу вуглекислого газу. Далі мінфін обіцяє розглянути можливість зниження тарифу на суму від 6 до 48 рандів.

“Аналіз наслідків запровадження податку буде проведено перед переходом до другого етапу, при цьому до уваги буде прийнятий прогрес в зниженні рівня викидів парникових газів і його співвідношення з нашими національними кліматичними зобов’язаннями”, — йдеться в заяві, цитованому агентством. Переглянуті тарифи податку будуть діяти до 2030 року.

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Ухвалення закону про податок на шкідливі викиди в атмосферу довгий час відкладалося через опозицію великих південноафриканських компаній, для яких його вступ в силу загрожує великими фінансовими втратами. Так, за підрахунками генерального директора Anglo American Platinum Кріса Гріфіта його компанії в найближчі два роки доведеться виплатити в скарбницю держави близько 50 млн рандів, а починаючи з 2021 року з урахуванням прогнозованого зростання тарифів на електрику, сума додаткових витрат може зрости в п’ять-шість разів.

Велика частина електроенергії, виробленої державною корпорацією Eskom, виробляють теплоелектростанції, що забруднюють атмосферу викидами вуглеводнів. Додаткове зростання податкового навантаження, як побоюються багато експертів в ПАР, може змусити енергетиків підвищити ціни на свої послуги, хоча міністерство фінансів вважає, що цього заходу вдасться уникнути. Наразі Eskom знаходиться в кризовому стані через помилки колишнього керівництва, яке також підозрюється в корупції і розкраданні бюджетних коштів. З причини дефіциту генеруючих потужностей держкомпанія змушена регулярно вдаватися до віялових відключень електрики, а її загальний борг становить близько 30 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, МВФ прагне запровадити у всьому світі податок на вуглекислий газ.