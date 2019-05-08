Викиди вуглекислого газу в ЄС скоротилися
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Євросоюзі за рік значно скоротилися викиди вуглекислого газу як продукту згоряння викопного палива. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еeuronews.
За підрахунками Євростату, скорочення склало в середньому по ЄС 2,5% в порівнянні з 2017 роком. Особливо в цьому досягли успіху Португалія, Болгарія, Ірландія і Німеччина. З іншого боку, Латвія і Мальта стали більше "коптити небо".
Із загального обсягу викликають парниковий ефект газів вуглекислий становить 80%.
Як повідомляв УНН, МВФ прагне ввести у всьому світі податок на вуглекислий газ .