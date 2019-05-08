Выбросы углекислого газа в ЕС сократились
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Евросоюзе за год значительно сократились выбросы углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еeuronews.
По подсчетам Евростата, сокращение составило в среднем по ЕС 2,5% по сравнению с 2017 годом. Особенно в этом преуспели Португалия, Болгария, Ирландия и Германия. С другой стороны, Латвия и Мальта стали больше "коптить небо".
Из общего объёма вызывающих парниковый эффект газов углекислый составляет 80%.
Как сообщал УНН, МВФ стремится ввести во всем мире налог на углекислый газ.