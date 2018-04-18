Президент получил обращение от УПЦ КП и УАПЦ о предоставлении автокефалии украинской церкви

По информации пресс-службы, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет официально передал Президенту обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии, подписанное всеми архиереями УПЦ КП.

Также обращение к Вселенскому патриарху Главе государства передал Митрополит Киевский и всея Украины Макарий, Предстоятель Украинской Автокефальной Православной Церкви с подписями всех архиереев УАПЦ.

"Я думаю много лет миллионы украинцев мечтали о том, чтобы Господь послал нам нашу Объединенную Православную Поместную Церковь. Некоторые потеряли надежду, некоторые продолжали верить. И Божья помощь дает мне сейчас утверждать, что мы близки к получению Томоса на Автокефальную поместную Церковь как никогда", - сказал Президент.

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Глава государства также провел встречу с Предстоятелем Украинской православной церкви Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Президент сообщил Митрополиту о своем визите в Стамбул, где провел встречи со Вселенским Патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, которые были посвящены перспективам предоставления Томоса на автокефалию Украинской Православной Церкви.

"Состоялась многочасовая беседа о судьбе Украины, о судьбе Украинской Церкви. Его Святейшество выразил заботу о всех гражданах Украины, поддержку нашей стране в отражении агрессии в очень непростые времена, когда Украина теряет лучших своих сыновей и дочерей", - сообщил Президент.

Президент Украины и Предстоятель Украинской православной церкви (МП) обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине.

Как сообщал УНН, 18 апреля в Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий дал поручение комитету по вопросам культуры и духовности во внеочередном порядке рассмотреть этот проект с тем, чтобы рассмотреть его на пленарном заседании в четверг.