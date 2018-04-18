Президент отримав звернення від УПЦ КП та УАПЦ про надання автокефалії українській церкві

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21130 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 52029 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 66933 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 67097 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97310 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72784 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82864 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95679 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88000 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188118 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1м/с
87%
Популярнi новини

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 5560 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 7038 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11064 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 4116 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 8952 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 66933 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188118 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342325 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276889 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386709 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14432 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13254 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 67097 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20890 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25984 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Президент отримав звернення від УПЦ КП та УАПЦ про надання автокефалії українській церкві

Київ • УНН

 • 10331 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні зустрівся з главами українських церков та прийняв звернення для передачі Вселенському патріарху Варфоломію про надання українській церкві автокефалії з підписами усіх архієреїв, які отримали це рішення, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

Президент отримав звернення від УПЦ КП та УАПЦ про надання автокефалії українській церкві

За інформацією прес-служби, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно передав Президенту звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію, підписане усіма архієреями УПЦ КП.

Також звернення до Вселенського патріарха Главі держави передав Митрополит Київський і всієї України Макарій, Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви з підписами усіх архієреїв УАПЦ.

“Я думаю дуже багато років мільйони українців мріяли про те, щоб Господь послав нам нашу Об’єднану Православну Помісну Церкву. Дехто втратив надію, дехто продовжував вірити. І Божа допомога дає мені зараз підстави стверджувати, що ми близькі до отримання Томосу на Автокефальну Помісну Церкву як ніколи”, — сказав Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет ВР підтримав постанову щодо автокефалії Православної Церкви в Україні

Глава держави також провів зустріч з Предстоятелем Української православної церкви Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм.

Президент повідомив Митрополиту про свій візит до Стамбула, де провів зустрічі зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та членами Синоду Вселенського Патріархату, які були присвячені перспективам надання Томосу на автокефалію Українській Православній Церкві.

“Відбулася багатогодинна розмова про долю України, про долю Української Церкви. Його Всесвятість висловлював турботу про усіх громадян України, підтримку нашій країні у відбитті агресії у дуже непрості часи, коли Україна втрачає найкращих своїх синів та доньок”, — повідомив Президент.

Президент України та Предстоятель Української православної церкви (МП) обмінялися думками щодо активізації міжконфесійного діалогу в Україні.

Як повідомляв УНН, 18 квітня у Раді зареєстровано проект постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Голова Верховної Ради Андрій Парубій дав доручення комітету з питань культури і духовності в позачерговому порядку розглянути цей проект з тим, щоб розглянути його на пленарному засіданні у четвер.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,282.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,643.09