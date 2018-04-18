Президент отримав звернення від УПЦ КП та УАПЦ про надання автокефалії українській церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні зустрівся з главами українських церков та прийняв звернення для передачі Вселенському патріарху Варфоломію про надання українській церкві автокефалії з підписами усіх архієреїв, які отримали це рішення, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
За інформацією прес-служби, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно передав Президенту звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію, підписане усіма архієреями УПЦ КП.
Також звернення до Вселенського патріарха Главі держави передав Митрополит Київський і всієї України Макарій, Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви з підписами усіх архієреїв УАПЦ.
“Я думаю дуже багато років мільйони українців мріяли про те, щоб Господь послав нам нашу Об’єднану Православну Помісну Церкву. Дехто втратив надію, дехто продовжував вірити. І Божа допомога дає мені зараз підстави стверджувати, що ми близькі до отримання Томосу на Автокефальну Помісну Церкву як ніколи”, — сказав Президент.
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Глава держави також провів зустріч з Предстоятелем Української православної церкви Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм.
Президент повідомив Митрополиту про свій візит до Стамбула, де провів зустрічі зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та членами Синоду Вселенського Патріархату, які були присвячені перспективам надання Томосу на автокефалію Українській Православній Церкві.
“Відбулася багатогодинна розмова про долю України, про долю Української Церкви. Його Всесвятість висловлював турботу про усіх громадян України, підтримку нашій країні у відбитті агресії у дуже непрості часи, коли Україна втрачає найкращих своїх синів та доньок”, — повідомив Президент.
Президент України та Предстоятель Української православної церкви (МП) обмінялися думками щодо активізації міжконфесійного діалогу в Україні.
Як повідомляв УНН, 18 квітня у Раді зареєстровано проект постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Голова Верховної Ради Андрій Парубій дав доручення комітету з питань культури і духовності в позачерговому порядку розглянути цей проект з тим, щоб розглянути його на пленарному засіданні у четвер.