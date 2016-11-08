Президент ожидает решения ЕС о механизме приостановления "безвиза" до саммита с Украиной

"Надеюсь, что до саммита с Украиной ЕС найдет возможности решить вопрос suspension mechanism (механизма приостановления - ред.)", - сказал Президент, которого цитирует его пресс-секретарь.

Ранее заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что из-за того, что Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС не могут договориться о механизме остановки безвизового режима, тормозится внедрение "безвиза" как для Украины, так и для Грузии, поэтому пока это вопрос не включен в повестку ЕП.