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Президент очікує рішення ЄС щодо механізму призупинення "безвізу" до саміту з Україною

Президент очікує рішення ЄС щодо механізму призупинення "безвізу" до саміту з Україною

Київ • УНН

 • 9118 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко сподівається, що у Європейському Союзі вирішать питання щодо механізму призупинення безвізового режиму, що називають однією із перепон для прийняття рішення щодо лібералізації візового режиму з ЄС для українців, до саміту Україна-ЄС, який заплановано 24 листопада. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Сподіваюся, що до саміту з Україною ЄС знайде можливості вирішити питання suspension mechanism (механізму призупинення - ред.)", - сказав Президент, якого цитує його прес-секретар.

Раніше заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що через те, що Єврокомісія, Європарламент та Рада ЄС не можуть домовитися щодо механізму зупинки безвізового режиму, гальмується запровадження "безвізу" як для України, так і для Грузії, тому поки це питання не включено в порядок денний ЄП.

Українські Національні Новини

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