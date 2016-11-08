Президент очікує рішення ЄС щодо механізму призупинення "безвізу" до саміту з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко сподівається, що у Європейському Союзі вирішать питання щодо механізму призупинення безвізового режиму, що називають однією із перепон для прийняття рішення щодо лібералізації візового режиму з ЄС для українців, до саміту Україна-ЄС, який заплановано 24 листопада. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Сподіваюся, що до саміту з Україною ЄС знайде можливості вирішити питання suspension mechanism (механізму призупинення - ред.)", - сказав Президент, якого цитує його прес-секретар.
Раніше заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що через те, що Єврокомісія, Європарламент та Рада ЄС не можуть домовитися щодо механізму зупинки безвізового режиму, гальмується запровадження "безвізу" як для України, так і для Грузії, тому поки це питання не включено в порядок денний ЄП.