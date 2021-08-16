Президент обещал и не выполнил: почему в Черновцах закрывают медучреждения

Детали

Как рассказала Татьяна, сейчас в области по всем больницам задолженность составляет около 40 млн гривен, и вместо того, чтобы выплатить средства, государство ликвидирует и сокращает заведения.

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“Ликвидируются и сокращаются заведения. Сейчас сократили психбольницу. И говорят, дальше будут сокращать. Мы понимаем, что психические заболевания есть, и после коронавируса они еще больше. То есть, ситуация такова, что никто не собирается сохранять заведения”, — рассказала Татьяна.

По ее словам, врачи обращались к главе облгосадминистрации, и вместо того, чтобы получить помощь, в администрации отметили, что “скоро это все должно быть частным, что каждое учреждение должно перейти в частные руки”.

“Другая ситуация: у нас в области функционировали два противотуберкулезных санатория: один противотуберкулезный детский, один для взрослых. Эти два санатория также ликвидированы, и сейчас там разрушаются помещения, чтобы их продать. Но на наши предложения по созданию учреждений оздоровления и отдыха для детей, как мы предлагаем — никто на это не обращает внимания, говорят, нет средств и все”, — добавила женщина.

Последний заезд в санаторий был в апреле этого года. В санатории находилось 100 детей. Ежегодно пролечивается 700-800 детей

Отметим, что 28 мая этого года Кабинет министров Украины издал постановление о необходимости развития учреждений отдыха в регионах.

По имеющейся информации, около 80% детей школьного возраста имеют хронические заболевания. Необходимость развития оздоровительных учреждений необходимо для того, что дети могли получить помощь.

“Мы встречались с Президентом Владимиром Зеленским два раза. Тогда еще был господин Виктор Ляшко, который на тот момент был санитарным врачом. Тогда Зеленский пообещал, что господин Ляшко разберется в ситуации, и поможет сохранить санатории по всей Украине... Мы выходили, бастовали, и делали все возможное. Сам Президент, когда приехал в июле того года вместе с Ляшко, сказал, что скоро все решится. Но до сих пор никто не разобрался”, — добавила женщина.

Отдельно она отметила, что в области есть проблема по “ковидным” выплатам инфекционным больницам от Национальной службы здоровья Украины.

“Они (НСЗУ — ред.) Начали снижать тарифные ставки то, и такая ситуация по всем регионам. На медицинском комиссии в облсовете мы выносим эти вопросы, но они разводят руками. В области средств не хватает, задолженность сейчас порядка 40 миллионов. До конца года будет еще выше”, — резюмировала Татьяна.

Добавим

УНН сообщал, что на последний период украинские медики тотально жалуются на невыплаты заработной платы. В частности, во Львовской области медики заявили о голодовке из-за невыплаты зарплат.

Как рассказали медики из разных регионов Украины, НСЗУ превращает медиков на “сезонных работников”, не выплачивая задолженности по зарплатам врачам.

Что было раньше

После отставки министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине начали закрывать инфекционные боксированные больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

Так, 31 мая, в Николаеве лишили финансирования единственную в области восстановленную по европейским стандартам больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.

Главный врач Светлана Федорова в интервью УНН рассказала, что НСЗУ принципиально отказывалась вносить больницу в список медицинских учреждений, которым предоставляют “ковидные” пакеты.

Представитель НСЗУ Дмитрий Самофалов заявлял, что обустройство больницы якобы не соответствует требованиям, по которым предоставляются такие выплаты. При этом, озвученные правила нигде не прописаны, но озвученные по “требованиям Офиса Президента”.