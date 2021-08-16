Президент обещал и не выполнил: почему в Черновцах закрывают медучреждения

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 102668 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 116546 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 120538 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 176508 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 206809 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 135996 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 129128 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 194278 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125322 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 180901 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 119916 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 126954 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 121514 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 131865 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 123881 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 206730 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 194229 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 352045 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 318610 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 302838 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 101823 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 101203 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 176471 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 140306 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 180894 просмотра
Актуальное
Президент обещал и не выполнил: почему в Черновцах закрывают медучреждения

Президент обещал и не выполнил: почему в Черновцах закрывают медучреждения

Киев  •  УНН

 • 69801 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Черновицкой области медицинские работники тотально жалуются на задолженность медицинским учреждениям 40 миллионов гривен, и уничтожение больниц путем махинаций. Об этом журналисту УНН рассказала работник одного из ликвидированных туберкулезных детских санаториев в Черновцах.

Детали

Как рассказала Татьяна, сейчас в области по всем больницам задолженность составляет около 40 млн гривен, и вместо того, чтобы выплатить средства, государство ликвидирует и сокращает заведения.

Цитата

“Ликвидируются и сокращаются заведения. Сейчас сократили психбольницу. И говорят, дальше будут сокращать. Мы понимаем, что психические заболевания есть, и после коронавируса они еще больше. То есть, ситуация такова, что никто не собирается сохранять заведения”, — рассказала Татьяна.

По ее словам, врачи обращались к главе облгосадминистрации, и вместо того, чтобы получить помощь, в администрации отметили, что “скоро это все должно быть частным, что каждое учреждение должно перейти в частные руки”.

“Другая ситуация: у нас в области функционировали два противотуберкулезных санатория: один противотуберкулезный детский, один для взрослых. Эти два санатория также ликвидированы, и сейчас там разрушаются помещения, чтобы их продать. Но на наши предложения по созданию учреждений оздоровления и отдыха для детей, как мы предлагаем — никто на это не обращает внимания, говорят, нет средств и все”, — добавила женщина.

Последний заезд в санаторий был в апреле этого года. В санатории находилось 100 детей. Ежегодно пролечивается 700-800 детей

Отметим, что 28 мая этого года Кабинет министров Украины издал постановление о необходимости развития учреждений отдыха в регионах.

По имеющейся информации, около 80% детей школьного возраста имеют хронические заболевания. Необходимость развития оздоровительных учреждений необходимо для того, что дети могли получить помощь.

“Мы встречались с Президентом Владимиром Зеленским два раза. Тогда еще был господин Виктор Ляшко, который на тот момент был санитарным врачом. Тогда Зеленский пообещал, что господин Ляшко разберется в ситуации, и поможет сохранить санатории по всей Украине... Мы выходили, бастовали, и делали все возможное. Сам Президент, когда приехал в июле того года вместе с Ляшко, сказал, что скоро все решится. Но до сих пор никто не разобрался”, — добавила женщина.

Отдельно она отметила, что в области есть проблема по “ковидным” выплатам инфекционным больницам от Национальной службы здоровья Украины.

“Они (НСЗУ — ред.) Начали снижать тарифные ставки то, и такая ситуация по всем регионам. На медицинском комиссии в облсовете мы выносим эти вопросы, но они разводят руками. В области средств не хватает, задолженность сейчас порядка 40 миллионов. До конца года будет еще выше”, — резюмировала Татьяна.

Добавим

УНН сообщал, что на последний период украинские медики тотально жалуются на невыплаты заработной платы. В частности, во Львовской области медики заявили о голодовке из-за невыплаты зарплат.

Как рассказали медики из разных регионов Украины, НСЗУ превращает медиков на “сезонных работников”, не выплачивая задолженности по зарплатам врачам.

Что было раньше

После отставки министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине начали закрывать инфекционные боксированные больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

Так, 31 мая, в Николаеве лишили финансирования единственную в области восстановленную по европейским стандартам больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.

Главный врач Светлана Федорова в интервью УНН рассказала, что НСЗУ принципиально отказывалась вносить больницу в список медицинских учреждений, которым предоставляют “ковидные” пакеты.

Представитель НСЗУ Дмитрий Самофалов заявлял, что обустройство больницы якобы не соответствует требованиям, по которым предоставляются такие выплаты. При этом, озвученные правила нигде не прописаны, но озвученные по “требованиям Офиса Президента”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы