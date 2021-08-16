Президент обіцяв і не виконав: чому у Чернівцях закривають медзаклади

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Чернівецькій області медичні працівники тотально жаліються на заборгованість медичним закладам 40 мільйонів гривень, та знищення лікарень шляхом махінацій. Про це журналісту УНН розповіла працівник одного з ліквідованих туберкульозних дитячих санаторіїв у Чернівцях.

Деталі

Як розповіла Тетяна, наразі в області по всіх лікарнях заборгованість складає близько 40 млн гривень, та замість того, щоб виплатити кошти, держава ліквідує та скорочує заклади.

Цитата

“Ліквідовуються та скорочуються заклади. Зараз скоротили психлікарню. І кажуть, далі скорочувати. Ми розуміємо, що психічні захворювання є, і після коронавірусу вони є ще більші. Тобто, ситуація така, що ніхто не збирається зберігати заклади”, — розповіла Тетяна.

За її словами, лікарі зверталися до голови Облдержадміністрації, та замість того, щоб отримати допомогу, в адміністрації наголосили, що “скоро це все має бути приватно, що кожен заклад має перейти в приватні руки”.

“Інша ситуація: у нас в області функціонували два протитуберкульозних санаторії: один протитуберкульозний дитячий, один для дорослих. Ці два санаторія також ліквідовані, і зараз там руйнуються приміщення, щоб їх продати. Але на наші пропозиції щодо створення закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, як ми пропонуємо — ніхто на це не звертає уваги, кажуть, немає коштів і все”, — додала жінка.

Останній заїзд до санаторію був в квітні цього року. У санаторії перебувало 100 дітей. Щорічно проліковується 700-800 дітей.

Зазначимо, що 28 травня цього року Кабінет міністрів України видав постанову про необхідність розвитку закладів відпочинку в регіонах.

За наданою інформацією, близько 80% дітей шкільного віку мають хронічні захворювання. Необхідність розвитку оздоровчих закладів необхідна для того, що діти мали можливість отримати допомогу.

“Ми зустрічалися з Президентом Володимиром Зеленським два рази. Тоді ще був пан Віктор Ляшко, який на той момент був санітарним лікарем. Тоді Зеленський пообіцяв, що пан Ляшко розбереться в ситуації, та допоможе зберегти санаторії по всій Україні...Ми виходили, бастували, та робили все можливе. Сам Президент, коли приїхав в липні того року разом з Ляшко, сказав, що скоро все вирішиться. Але до сих пір ніхто не розібрався”, — додала жінка.

Окремо вона зазначила, що в області є проблема щодо “ковідних” виплат інфекційним лікарням від Національної служби здоров’я України.

“Вони (НСЗУ — ред.) почали знижувати тарифні ставки чомусь, і така ситуація по всіх регіонах. На медичній комісії в облраді ми виносимо ці питання, але вони розводять руками. В області коштів не вистачає, заборгованість зараз порядку 40 мільйонів. До кінця року буде ще вище”, — резюмувала Тетяна.

Додамо

УНН повідомляв, що станом на останній період українські медики тотально жаліються на невиплати заробітної плати. Зокрема, на Львівщині медики заявили про голодування через невиплати зарплат.

Як розповіли медики з різних регіонів України, НСЗУ перетворює медиків на “сезонних працівників”, не виплачуючи заборгованості по зарплатах лікарям.

Що було раніше

Після відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в Україні почали закривати інфекційні боксовані лікарні, в яких лікують пацієнтів з коронавірусом.

Так, 31 травня, в Миколаєві позбавили фінансування єдину в області відновлену за європейськими стандартами лікарню, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях.

Головний лікар Світлана Федорова в інтерв’ю УНН розповіла, що НСЗУ принципово відмовлялася вносити лікарню в список медичних установ, яким надають “ковідні” пакети.

Представник НСЗУ Дмитро Самофалов заявляв, що облаштування лікарні нібито не відповідає вимогам, за якими надаються такі виплати. При цьому, озвучені правила ніде не прописані, але озвучені за “вимогам Офісу Президента”.

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