Президент Германии обеспокоен возможностью победы Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Германии Йоахим Гаук за два дня до президентских выборов в Соединенных Штатах выразил свою обеспокоенность возможной победой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа из-за его непредсказуемости, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы не можем сказать, чего ожидать от президента Дональда Трампа", - подчеркнул Й.Гаук.
Президент ФРГ добавил, что для него, как и для многих граждан США и Германии, "это составляет проблему".
"Когда я смотрю на Вашингтон, я обеспокоен", - отметил президент ФРГ.
Впрочем, он выразил надежду, что "американская демократия, которая не позволяет президенту действовать автократичными методами, система сдержек и противовесов, взаимоконтроля" будут сохранены.
Между тем социологический опрос, опубликованный компанией Emnid в воскресенье, 6 ноября, показал, что 77% жителей Германии опасаются, что в случае победы на выборах в США Д.Трампа отношения между США и ФРГ будут напряженными. В то же время, 67% выразили надежду, что нынешние тесные отношения между двумя странами останутся неизменными в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Согласно результатам одного из последних соцопросов, проведенного Washington Post и ABC News и опубликовано в воскресенье Х.Клинтон опережает Д.Трамп на 5%. 48% опрошенных выразили намерение голосовать за демократку, тогда как за кандидата от республиканцев отдать свои голоса собираются 43% опрошенных.
Президентские выборы в США состоятся во вторник, 8 ноября.