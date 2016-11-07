Президент Німеччини занепокоєний можливістю перемоги Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент Німеччини Йоахім Гаук за два дні до президентських виборів у Сполучених Штатах висловив своє занепокоєння можливою перемогою кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа через його непередбачуваність, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми не можемо сказати, чого очікувати від президента Дональда Трампа", - наголосив Й.Гаук.
Президент ФРН додав, що для нього, як і для багатьох громадян США та Німеччини, "це становить проблему".
"Коли я дивлюсь на Вашингтон, я занепокоєний", - зазначив президент ФРН.
Утім, він висловив сподівання, що "американська демократія, яка не дозволяє президенту діяти автократичними методами, система стримування та противаг, взаємоконтролю" будуть збережені.
Тим часом соціологічне опитування, опубліковане компанією Emnid у неділю, 6 листопада, засвідчило, що 77% жителів Німеччини побоюються, що у випадку перемоги на виборах у США Д.Трампа відносини між США та ФРН будуть напруженими. У той же час, 67% висловили сподівання, що нинішні тісні відносини між двома країнами залишаться незмінними у випадку перемоги на виборах кандидатки від Демократичної партії Хілларі Клінтон.
Згідно з результатами одного з останніх соцопитувань, яке було проведене Washington Post та ABC News та опубліковане у неділю, Х.Клінтон випереджає Д.Трампа на 5%. 48% опитаних висловили намір голосувати за демократку, тоді як за кандидата від республіканців віддати свої голоси збираються 43% опитаних.
Президентські вибори у США відбудуться у вівторок, 8 листопада.