Президент Германии назвал Нюрнбергский процесс революцией
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Через 75 лет после начала Нюрнбергского процесса президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил его революционное значение для развития международного уголовного права, пишет УНН со ссылкой на DW.
“Процесс над главными военными преступниками стал революцией — он вошел не только в историю права, но и в мировую историю”, — заявил Штайнмайер.
Глава немецкого государства напомнил, что до открытия Нюрнбергского процесса 20 ноября 1945 года международное право касалось государств в целом, а не отдельных личностей. “В Нюрнберге впервые перед судом предстали лидеры государства, они были обвинены в тяжких преступлениях, которые когда-либо видела мировая история — по решению агрессивной войны, за военные преступления и за преступления против человечности”, — отметил Штайнмайер.
Штайнмайер охарактеризовал идею Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками и двенадцати последующих судебных процессов как “новаторскую”: высокопоставленные государственные чиновники, которые отдавали преступные приказы, не могли больше пользоваться иммунитетом в соответствии с международным правом, а те, кто выполняет такие распоряжения, больше не могли ссылаться на то, что были вынуждены выполнять противозаконный приказ.
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По словам президента Германии, Нюрнбергский судебный процесс над главными военными преступниками “определил новую, другую историю — появление международной уголовной юрисдикции”. “Это произошло поздно, только после „холодной войны“ — дорога была тяжелой и отмечена неудачами, и все же: это был серьезный прорыв, без суда над главными военными преступниками в Нюрнберге Международного уголовного суда в Гааге сегодня не было бы”.
Нюрнбергский процесс стал первым международным уголовным процессом в истории. Суд над высокопоставленными представителями нацистского режима, в том числе над заместителем “фюрера” по НСДАП Рудольфа Гесса и министром авиации Германии Германом Герингом, начался 20 ноября 1945 года и закончился после 218 дней слушаний 1 октября 1946. Судьи из США, Великобритании, Франции и Советского Союза вынесли двенадцать смертных приговоров (один из них заочно), три приговора о пожизненном и четыре длительных срока лишения свободы. Трое обвиняемых были оправданы.
Ранее Президент Германии Штайнмайер заявил, что в Германии до сих пор существует расизм.