Президент Німеччини назвав Нюрнберзький процес революцією

ukru
Ексклюзив
08:45 • 21711 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 52096 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 102566 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 107266 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 114866 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118433 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105776 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112896 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91958 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102508 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+4°
3 м/с
88 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 40530 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 78581 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 102120 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 105695 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 76710 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 102566 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 23308 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 108412 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 331332 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 264194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 7245 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 94424 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117627 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117603 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114127 перегляди
Актуальне
Президент Німеччини назвав Нюрнберзький процес революцією

Президент Німеччини назвав Нюрнберзький процес революцією

Київ • УНН

 • 18075 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Через 75 років після початку Нюрнберзького процесу президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на його революційному значенні для розвитку міжнародного кримінального права, пише УНН із посиланням на DW.

“Процес над головними воєнними злочинцями став революцією — він увійшов не тільки в історію права, а й у світову історію”, — заявив Штайнмаєр.

Глава німецької держави нагадав, що до відкриття Нюрнберзького процесу 20 листопада 1945 року міжнародне право стосувалося держав в цілому, а не окремих особистостей. “У Нюрнберзі вперше перед судом постали лідери держави, вони були звинувачені в найтяжчих злочинах, які коли-небудь бачила світова історія — за розв’язання агресивної війни, за воєнні злочини і за злочини проти людяності”, — зазначив Штайнмаєр.

Штайнмаєр охарактеризував ідею Нюрнберзького процесу над головними воєнними злочинцями і дванадцяти наступних судових процесів як “новаторську”: високопоставлені державні чиновники, які віддавали злочинні накази, не могли більше користуватися імунітетом згідно з міжнародним правом, а ті, хто виконує такі розпорядження, більше не могли посилатися на те, що були змушені виконувати протизаконний наказ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі

За словами президента Німеччини, Нюрнберзький судовий процес над головними воєнними злочинцями “визначив нову, іншу історію — появу міжнародної кримінальної юрисдикції”. “Це сталося пізно, тільки після „холодної війни“ — дорога була важкою і відзначена невдачами, і все ж: це був серйозний прорив, без суду над головними воєнними злочинцями в Нюрнберзі Міжнародного кримінального суду в Гаазі сьогодні не існувало б”.

Нюрнберзький процес став першим міжнародним кримінальним процесом в історії. Суд над високопоставленими представниками нацистського режиму, у тому числі над заступником “фюрера” по НСДАП Рудольфом Гессом і міністром авіації Німеччини Германом Герінгом, почався 20 листопада 1945 року і завершився після 218 днів слухань 1 жовтня 1946 року. Судді з США, Великобританії, Франції та Радянського Союзу винесли дванадцять смертних вироків (один з них заочно), три вироки про довічне і чотири про тривалі терміни позбавлення волі. Троє обвинувачених були виправдані.

Раніше Президент Німеччини Штайнмайєр заявив, що у Німеччині й досі існує расизм.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92