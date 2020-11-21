Президент Німеччини назвав Нюрнберзький процес революцією

“Процес над головними воєнними злочинцями став революцією — він увійшов не тільки в історію права, а й у світову історію”, — заявив Штайнмаєр.

Глава німецької держави нагадав, що до відкриття Нюрнберзького процесу 20 листопада 1945 року міжнародне право стосувалося держав в цілому, а не окремих особистостей. “У Нюрнберзі вперше перед судом постали лідери держави, вони були звинувачені в найтяжчих злочинах, які коли-небудь бачила світова історія — за розв’язання агресивної війни, за воєнні злочини і за злочини проти людяності”, — зазначив Штайнмаєр.

Штайнмаєр охарактеризував ідею Нюрнберзького процесу над головними воєнними злочинцями і дванадцяти наступних судових процесів як “новаторську”: високопоставлені державні чиновники, які віддавали злочинні накази, не могли більше користуватися імунітетом згідно з міжнародним правом, а ті, хто виконує такі розпорядження, більше не могли посилатися на те, що були змушені виконувати протизаконний наказ.

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За словами президента Німеччини, Нюрнберзький судовий процес над головними воєнними злочинцями “визначив нову, іншу історію — появу міжнародної кримінальної юрисдикції”. “Це сталося пізно, тільки після „холодної війни“ — дорога була важкою і відзначена невдачами, і все ж: це був серйозний прорив, без суду над головними воєнними злочинцями в Нюрнберзі Міжнародного кримінального суду в Гаазі сьогодні не існувало б”.

Нюрнберзький процес став першим міжнародним кримінальним процесом в історії. Суд над високопоставленими представниками нацистського режиму, у тому числі над заступником “фюрера” по НСДАП Рудольфом Гессом і міністром авіації Німеччини Германом Герінгом, почався 20 листопада 1945 року і завершився після 218 днів слухань 1 жовтня 1946 року. Судді з США, Великобританії, Франції та Радянського Союзу винесли дванадцять смертних вироків (один з них заочно), три вироки про довічне і чотири про тривалі терміни позбавлення волі. Троє обвинувачених були виправдані.

Раніше Президент Німеччини Штайнмайєр заявив, що у Німеччині й досі існує расизм.