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Президент Непала распускает парламент

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Непала бид'а Дэви Бхандари распустил парламент и назначил всеобщие выборы в ноябре на фоне обострения вспышки COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Президент Непала распускает парламент

Цитата

“Президент распустил палату представителей и приказала провести первый этап всеобщих выборов 12 ноября, а второй этап — 19 ноября”, — говорится в заявлении президента, опубликованном после полуночи.

Детали

Отмечается, что решение было принято по рекомендации кабинета министров, возглавляемого временным премьер-министром К.П. Шармом Оли, роспуск парламента которого в декабря 2020 года вызвал недели протестов и был отменен Верховным судом как неконституционный в феврале.

Положительных комментариев относительно последних шагов от политических партий не было.

Непал борется со смертельной второй волной пандемии и сообщает о более 8000 новых заражений в среднем каждый день.

Дополнение

В связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения, сегодня на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. В четырех из них выявлены COVID-19. Внешнеполитическое ведомство Украины прорабатывает возможность возвращения граждан на репатриационных рейсах иностранных государств, дело находится на контроле.

В Непале из-за рекордного роста заболеваемости COVID-19 в больницах по всей стране закончились свободные кровати.

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