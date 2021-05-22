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Президент Непалу розпускає парламент

Київ • УНН

 • 21066 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент Непалу Бід'я Деві Бхандарі розпустила парламент і призначила загальні вибори в листопаді на тлі загострення спалаху COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Президент Непалу розпускає парламент

Цитата

“Президент розпустила палату представників і наказала провести перший етап загальних виборів 12 листопада, а другий етап — 19 листопада”, — йдеться в заяві президента, опублікованій після півночі.

Деталі

Зазначається, що рішення було прийнято за рекомендацією кабінету міністрів, очолюваного тимчасовим прем’єр-міністром К.П. Шармом Олі, розпуск парламенту якого в грудні 2020 року спричинив тижні протестів і був скасований Верховним судом як неконституційний у лютому.

Позитивних коментарів щодо останніх кроків від політичних партій не було.

Непал бореться зі смертельною другою хвилею пандемії і повідомляє про понад 8 тисяч нових заражень в середньому щодня.

Доповнення

У зв’язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення, на сьогодні на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. У чотирьох з них виявлено COVID-19. Зовнішньополітичне відомство України опрацьовує можливість повернення громадян на репатріаційних рейсах іноземних держав, справа перебуває на контролі.

У Непалі через рекордне зростання захворюваності на COVID-19 в лікарнях по всій країні закінчилися вільні ліжка.

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