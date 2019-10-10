Президент назвал Украину и Россию сторонами конфликта на Донбассе

"Украина и Россия", - отметил Президент, отвечая на вопрос, кто является сторонами конфликта на Донбассе.

При этом, он добавил, что РФ должна гарантировать разведение сторон на Донбассе, поскольку является участником минского процесса и участником ТКГ. В то же время, по словам Зеленского, представители "Л/ДНР" не участвуют в ТКГ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил мнение, что Украина должна говорить с президентом России, чтобы достичь мира.