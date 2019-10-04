Украина должна говорить с Путиным, чтобы достичь мира - Пристайко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина должна говорить с президентом России, чтобы достичь мира. Так считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
"Мы обязательно должны посадить за стол переговоров Путина".
"Идея в том, чтобы провести так, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, отводить тяжелое вооружение", - добавил он.
Министр пояснил, что разведение по договоренностям должно состояться 7 октября после того, как весь период после последней встречи в формате ТКГ ко дню, так называемого разведения на линии фронта будет сохраняться тишина.
Как сообщал УНН, в конце октября ожидается проведение переговоров в нормандском формате после двухлетней паузы.