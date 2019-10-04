Україна має говорити з Путіним, щоб досягти миру – Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна має говорити з президентом Росії, щоб досягти миру. Так вважає міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера ", передає УНН.
"Ми обов'язково маємо посадити за стіл переговорів Путіна".
"Ідея в тому, щоб провести настільки, щоб снайпери не могли стріляти один в одного, відводити важке озброєння",- додав він.
Міністр пояснив, що розведення за домовленостями має відбутися 7 жовтня після того, як весь період після останньої зустрічі у форматі ТКГ до дня, так званого розведення на лінії фронту зберігатиметься тиша.
Як повідомляв УНН, в кінці жовтня очікується проведення переговорів в нормандському форматі після дворічної паузи.