Президент назвав Україну і Росію сторонами конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сторонами конфлікту на Донбасі є Україна і Росія. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, передає кореспондент УНН.
"Україна і Росія", - зазначив Президент, відповідаючи на запитання, хто є сторонами конфлікту на Донбасі.
При цьому, він додав, що РФ повинна гарантувати розведення сторін на Донбасі, оскільки є учасником мінського процесу і учасником ТКГ. Водночас, за словами Зеленського, представники "Л/ДНР" не беруть участі у ТКГ.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив думку, що Україна повинна говорити з президентом Росії, щоб досягти миру.