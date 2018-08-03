Президент Молдовы пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 24035 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 84950 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120001 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127814 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167075 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152630 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140515 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон пообещал вывести людей “на площадь” в случае, если после парламентских выборов у него не будет возможности влиять на внутреннюю политику государства. Об этом он рассказал в интервью Accent TV, информирует УНН.

Додон отметил, что в такой ситуации у него будет два варианта действий. “Первый — вывожу людей на площадь и всеми возможными способами мы делаем так, чтобы ситуацию поменять. Либо, второй вариант — ставится вопрос ребром о создании президентской формы правления. Не согласны — читайте пункт первый. И все!”, — сказал он.

Додон добавил, что предстоящие 24 февраля 2019 года выборы парламента будут для него “определенным Рубиконом”. Он добавил, что не хочет войти в историю как президент, который не мог влиять на ситуацию в стране.

Как сообщал УНН, молдавские спецслужбы сообщают о 56 наемников из числа своих граждан, воевавших на стороне незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.

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