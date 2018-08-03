Президент Молдови пригрозив мітингами в разі обмеження його повноважень парламентом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон пообіцяв вивести людей “на площу” в разі, якщо після парламентських виборів у нього не буде можливості впливати на внутрішню політику держави. Про це він розповів в інтерв’ю Accent TV, інформує УНН.
Додон зазначив, що в такій ситуації у нього буде два варіанти дій. “Перший — виводжу людей на площу і всіма можливими способами ми робимо так, щоб ситуацію змінити. Або, другий варіант — ставиться питання ребром про створення президентської форми правління. Не згодні — читайте пункт перший. І все!”, — сказав він.
Додон додав, що прийдешні 24 лютого 2019 року вибори парламенту будуть для нього “певним Рубіконом”. Він додав, що не хоче увійти в історію як президент, який не міг впливати на ситуацію в країні.
Як повідомляв УНН, молдавські спецслужби повідомляють про 56 найманців з числа своїх громадян, які воювали на боці незаконних збройних формувань в ОРДЛО.