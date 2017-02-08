Президент Молдовы И.Додон предложил трехсторонние переговоры с РФ и ЕС

"Есть Россия, есть ЕС, у нас есть соглашение о свободной торговле и с одной стороной, и с другой. Вот Россия-ЕС, у них взаимные санкции, однако от этого страдаем мы - маленькая страна. Нас тянет один в одну сторону, другой - в другую", - пояснил И.Додон.

Он подчеркнул, что Кишинев заинтересован в том, чтобы восстановить стратегическое пратнерство с Москвой, сохраняя хорошие отношения с Брюсселем.

В то же время президент Молдовы выразил мнение, что за последние несколько лет его сограждане стали меньше доверять евроинтеграции, увидев, что она не приводит к улучшению их благосостояния. В этом Додон обвиняет отчасти прежнее руководство страны, а отчасти - европейских чиновников, которые, по его словам, поддерживали Кишинев, исходя из геополитических интересов.

"Очень часто помощь была геополитической. То есть правительство Молдовы воровало деньги, не делало никаких реформ, качество жизни снижалось, но эти политики, которые прикрывались европейскими ценностями, европейскими флагами, шантажировали Брюссель и Запад: если вы нам не поможете, то придут русские. Русские танки, Путин, социалисты. Поэтому они (европейцы - ред.) все эти годы давали деньги геополитически. Народ это видел, и доверие к ЕС, к европейской интеграции падало", - считает И.Додон.

Президент И.Додон также высказал мнение, что считает возможным возвращение Приднестровья в состав Молдавии с особым статусом.

"В течение следующих полутора, двух, двух с половиной лет у нас открывается окно возможностей для решения Приднестровского конфликта. Всем - и Западу, и Востоку - нужны истории успеха. Это нужно и ЕС, и России, и Соединенным Штатам, чтобы показать, что где-то можно договориться", - сказал Игорь Додон.

Как сообщал УНН, президент Республики Молдова Игорь Додон, в Брюсселе 7 января встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Стороны обсудили отношения между РМ и ЕС, а также ряд ключевых тем на повестке двусторонних отношений. Кроме того, И.Додон подчеркнул, что поддержит инициативу парламентского большинства или граждан аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС.