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Президент Молдови І.Додон запропонував тристоронні переговори з РФ та ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що Кишинів має відновити стратегічне партнерство з Москвою, не відмовляючись при цьому від асоціації з Євросоюзом, тому він запропонував у Брюсселі провести тристоронні переговори за участі Москви, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.

Президент Молдови І.Додон запропонував тристоронні переговори з РФ та ЄС

"Є Росія, є ЄС, у нас є угода про вільну торгівлю і з однією стороною, і з іншою. Ось Росія-ЄС, у них взаємні санкції, однак від цього потерпаємо ми - маленька країна. Нас тягне то один в один бік, то інший - в інший", - пояснив І.Додон.

Він наголосив, що Кишинів зацікавлений у тому, щоб відновити стратегічне пратнерство з Москвою, зберігаючи добрі відносини з Брюсселем.

Водночас президент Молдови висловив думку, що за останні кілька років його співгромадяни стали менше довіряти євроінтеграції, побачивши, що вона не приводить до покращення їхнього добробуту. У цьому Додон звинувачує почасти колишнє керівництво країни, а почасти - європейських чиновників, які, за його словами, підтримували Кишинів, виходячи з геополітичних інтересів.

"Дуже часто допомога була геополітичною. Тобто уряд Молдови крав гроші, не робив жодних реформ, якість життя знижувалась, але ці політики, котрі прикривалися європейськими цінностями, європейськими прапорами, шантажували Брюссель та Захід: якщо ви нам не допоможете, то прийдуть росіяни. Російські танки, Путін, соціалісти, Додон. Через це вони (європейці - ред.) всі ці роки давали гроші геополітично. Народ це бачив, і довіра до ЄС, до європейської інтеграції падала", - вважає Додон.

Президент І.Додон також висловив думку, що вважає можливим повернення Придністров'я до складу Молдови з особливим статусом.

"Упродовж наступних півтора, двох, двох з половиною років у нас відкривається вікно можливостей для вирішення Придністровського конфлікту. Всім - і Заходу, і Сходу - потрібні історії успіху. Це потрібно і ЄС, і Росії, і Сполученим Штатам, щоби показати, що десь можна домовитися", - сказав Ігор Додон.

Як повідомляв УНН, президент Республіки Молдова Ігор Додон, у Брюсселі 7 січня зустрівся з головою Європейської ради Дональдом Туском. Сторони обговорили відносини між РМ і ЄС, а також низку ключових тем на порядку двосторонніх відносин. Крім того, І.Додон наголосив, що підтримає ініціативу парламентської більшості або громадян анулювати Угоду про асоціацію з ЄС.

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