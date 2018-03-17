Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку из-за финансового скандала, который разгорелся вокруг нее, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как заявил в субботу ее адвокат Юсуф Мохамед, Гуриб-Факим покидает свой пост в "национальных интересах". По словам адвоката, отставка должна вступить в силу в следующую пятницу, 23 марта.
Первую женщину на посту президента Маврикия обвинили в том, что она воспользовалась кредитной карточкой неправительственной организации "Институт планеты Земля" в личных целях. Среди прочего, президент приобрела украшения и товары класса "люкс" в размере не менее 25 тысяч евро. По словам самой Гуриб-Факим, банковской карточкой для личных покупок она воспользовалась "случайно", а потраченные деньги сразу возместила неправительственной организации. Возврат средств подтвердили и в "Институте планеты Земля".
Напомним, премьер Словакии официально ушел в отставку.