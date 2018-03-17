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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 19759 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 35785 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40957 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 88957 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 85520 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103030 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109996 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала

Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку из-за финансового скандала, который разгорелся вокруг нее, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как заявил в субботу ее адвокат Юсуф Мохамед, Гуриб-Факим покидает свой пост в "национальных интересах". По словам адвоката, отставка должна вступить в силу в следующую пятницу, 23 марта.

Первую женщину на посту президента Маврикия обвинили в том, что она воспользовалась кредитной карточкой неправительственной организации "Институт планеты Земля" в личных целях. Среди прочего, президент приобрела украшения и товары класса "люкс" в размере не менее 25 тысяч евро. По словам самой Гуриб-Факим, банковской карточкой для личных покупок она воспользовалась "случайно", а потраченные деньги сразу возместила неправительственной организации. Возврат средств подтвердили и в "Институте планеты Земля".

Напомним, премьер Словакии официально ушел в отставку.

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