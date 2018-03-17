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Президент Маврикію подала у відставку через фінансовий скандал

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Маврикію Аміна Гуріб-Факім подала у відставку через фінансовий скандал, який спалахнув довкола неї, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Як заявив у суботу її адвокат Юсуф Мохамед, Гуріб-Факім залишає свою посаду в "національних інтересах". За словами адвоката, відставка має набути чинності наступної п'ятниці, 23 березня.

Першу жінку на посту президента Маврикію звинуватили в тому, що вона скористалася кредитною карткою неурядової організації "Інститут планети Земля" в особистих цілях. Серед іншого, президент придбала прикраси та товари класу "люкс" на суму щонайменше 25 тисяч євро. За словами самої Гуріб-Факім, банківською карткою для особистих покупок вона скористалася "випадково", а витрачені гроші одразу відшкодувала неурядовій організації. Повернення коштів підтвердили і в "Інституті планети Земля".

Нагадаємо, прем'єр Словаччини офіційно пішов у відставку.

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