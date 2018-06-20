Президент Литвы считает, что ее страна должна быть готова к нападению РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что ее страна должна быть готова к нападению со стороны России. С таким мнением она выступила в интервью немецкому изданию Der Spiegel, сообщает УНН.
“Угроза будет значительной, если мы не будем готовы к обороне”, — сказала она, отвечая на вопрос репортера о том, насколько, по ее мнению, серьезная опасность нападения со стороны России.
“Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы — ментально, политически, технологически, сердцем и душой”, — считает Грибаускайте. Она выразила мнение, что российские силы у границ со странами Балтии и Польши “в 10 раз превосходят силы НАТО”.
Как сообщал УНН, около 00:00 10 июня возле пункта пропуска “Лужники — Берегшурань” воздушное пространство Венгрии пересек небольшой самолет с территории Украины. Об этом сообщило венгерское издание Index со ссылкой на информацию министерства обороны Венгрии.