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Президент Колумбии заявил, что не признает легитимность новоизбранного главы государства

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает победу Абелардо де ла Эсприэльи на выборах, обвинив власти в фальсификациях. Он утверждает, что победу должен был одержать его союзник Иван Сепеда, но доказательств не предоставил.

Президент Колумбии заявил, что не признает легитимность новоизбранного главы государства

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает легитимность новоизбранного президента Абелардо де ла Эсприэльи, обвинив власти в фальсификации результатов выборов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Петро, победу на выборах якобы должен был одержать его союзник Иван Сепеда, однако результаты были сфальсифицированы.

Абелардо не выиграл выборы

– написал Петро в соцсети X.

Действующий президент утверждает, что выборы были сфальсифицированы с помощью "алгоритма и иностранного финансирования, что запрещено нашей конституцией". В то же время, как отмечает Bloomberg, никаких доказательств в подтверждение своих заявлений он публично не предоставил.

Передача власти проходит на фоне политической напряженности

Передача президентских полномочий в Колумбии запланирована на 7 августа. По оценке Bloomberg, заявления Петро усиливают политическую неопределенность и могут привести к протестам его сторонников после смены власти.

Сам Петро сообщил, что планирует обратиться к своим сторонникам в День независимости Колумбии 20 июля.

Союзник действующего президента Иван Сепеда также призвал к гражданскому неповиновению, заявив, что Абелардо де ла Эсприэлья якобы не имел права баллотироваться из-за наличия гражданства США.

Избирательная комиссия Колумбии официально подтвердила победу де ла Эсприэльи на выборах президента25.06.26, 04:21 • 5711 просмотров

Степан Гафтко

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