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Избирательная комиссия Колумбии официально подтвердила победу де ла Эсприэльи на выборах президента

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Избирательная комиссия Колумбии подтвердила победу Абелардо де ла Эсприэльи на выборах президента. Он вступит в должность 7 августа, а действующий президент Петро начал передачу власти.

Избирательная комиссия Колумбии официально подтвердила победу де ла Эсприэльи на выборах президента
Фото: Bloomberg

Избирательная комиссия Колумбии после завершения юридически обязательной проверки голосов официально подтвердила победу Абелардо де ла Эсприэльи на президентских выборах. Он вступит в должность главы государства 7 августа, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Консервативный адвокат опередил левого сенатора Ивана Сепеду, который признал поражение и заявил, что будет работать как "демократическая, бдительная и конструктивная оппозиция". Согласно избирательному законодательству, он сохранит место в Сенате.

Петро готовится передать власть

Действующий президент Густаво Петро, которому Конституция не позволяет баллотироваться на новый срок, ранее отказывался признавать предварительные результаты и ожидал завершения официального подсчета. После подтверждения результатов он заявил о начале процесса передачи власти.

Предварительный подсчет голосов показывал, что де ла Эсприэлья победил с перевесом менее чем в один процентный пункт – примерно 250 тыс. голосов. Во время кампании он выступал за поддержку бизнеса и усиление борьбы с преступностью.

Колумбия выбирает президента между союзником Трампа и автором плана «Полный мир»21.06.26, 18:31 • 4245 просмотров

Степан Гафтко

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