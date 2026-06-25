Избирательная комиссия Колумбии официально подтвердила победу де ла Эсприэльи на выборах президента
Киев • УНН
Избирательная комиссия Колумбии подтвердила победу Абелардо де ла Эсприэльи на выборах президента. Он вступит в должность 7 августа, а действующий президент Петро начал передачу власти.
Избирательная комиссия Колумбии после завершения юридически обязательной проверки голосов официально подтвердила победу Абелардо де ла Эсприэльи на президентских выборах. Он вступит в должность главы государства 7 августа, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Консервативный адвокат опередил левого сенатора Ивана Сепеду, который признал поражение и заявил, что будет работать как "демократическая, бдительная и конструктивная оппозиция". Согласно избирательному законодательству, он сохранит место в Сенате.
Петро готовится передать власть
Действующий президент Густаво Петро, которому Конституция не позволяет баллотироваться на новый срок, ранее отказывался признавать предварительные результаты и ожидал завершения официального подсчета. После подтверждения результатов он заявил о начале процесса передачи власти.
Предварительный подсчет голосов показывал, что де ла Эсприэлья победил с перевесом менее чем в один процентный пункт – примерно 250 тыс. голосов. Во время кампании он выступал за поддержку бизнеса и усиление борьбы с преступностью.
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