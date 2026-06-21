Колумбия выбирает президента между союзником Трампа и автором плана «Полный мир»

В Колумбии проходит второй тур президентских выборов, который многие эксперты называют одним из самых поляризованных в истории страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

За пост главы государства борются консервативный адвокат Абелардо де ла Эсприэлья и левый сенатор Иван Сепеда. Три недели назад де ла Эсприэлья неожиданно опередил соперника в первом туре голосования.

Кандидаты предлагают разные подходы к экономике, безопасности и отношениям с США. Де ла Эсприэлья выступает за снижение налогов, сокращение государственных расходов, расширение добычи нефти и более жесткую борьбу с наркокартелями. Сепеда обещает повысить налоги для состоятельных граждан, провести земельную реформу и запретить фрекинг.

Де ла Эсприэлья, имеющий гражданство США и называющий себя сторонником Республиканской партии, пользуется поддержкой президента Дональда Трампа. По данным Bloomberg, в случае его победы отношения между Боготой и Вашингтоном могут улучшиться.

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В то же время Сепеда является одним из авторов правительственного плана «Полный мир», который предусматривает переговоры с вооруженными группировками и наркокартелями. Его соперник обещает прекратить реализацию этой стратегии.

Это явно два разных видения развития страны. У них разные приоритеты, разные избиратели и разные союзники