Колумбия выбирает президента между союзником Трампа и автором плана «Полный мир»
Киев • УНН
В Колумбии проходит второй тур выборов президента между консерватором Абелардо де ла Эсприэльей и левым сенатором Иваном Сепедой. Кандидаты предлагают разные подходы к экономике, безопасности и отношениям с США.
В Колумбии проходит второй тур президентских выборов, который многие эксперты называют одним из самых поляризованных в истории страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
За пост главы государства борются консервативный адвокат Абелардо де ла Эсприэлья и левый сенатор Иван Сепеда. Три недели назад де ла Эсприэлья неожиданно опередил соперника в первом туре голосования.
Кандидаты предлагают разные подходы к экономике, безопасности и отношениям с США. Де ла Эсприэлья выступает за снижение налогов, сокращение государственных расходов, расширение добычи нефти и более жесткую борьбу с наркокартелями. Сепеда обещает повысить налоги для состоятельных граждан, провести земельную реформу и запретить фрекинг.
Выборы могут повлиять на отношения с США
Де ла Эсприэлья, имеющий гражданство США и называющий себя сторонником Республиканской партии, пользуется поддержкой президента Дональда Трампа. По данным Bloomberg, в случае его победы отношения между Боготой и Вашингтоном могут улучшиться.
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В то же время Сепеда является одним из авторов правительственного плана «Полный мир», который предусматривает переговоры с вооруженными группировками и наркокартелями. Его соперник обещает прекратить реализацию этой стратегии.
Это явно два разных видения развития страны. У них разные приоритеты, разные избиратели и разные союзники
Победителю выборов придется столкнуться с бюджетным дефицитом более 6% ВВП, проблемами безопасности и рекордными объемами производства кокаина в стране.
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