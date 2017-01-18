Президент "Киевгорстроя" рассказал, чего ждать на рынке недвижимости в 2017 году

"Я уверен, что 2017 будет хорошим годом для столичного рынка недвижимости. И вот почему я так думаю. Для начала, давайте признаем - дно мы уже пробили. Кризисный момент, когда никто не брался ничего прогнозировать, прошел, ситуацию постепенно стабилизировалась, появились осторожны поводы для оптимизма. Покупатель на валютные колебания и банковский коллапс реагирует логично - вкладывает деньги в недвижимость. Объемы строительства растут, увеличивается ценовая конкуренция, рынок развивается. Все в выигрыше - город получает новое жилье и инфраструктуру, покупателю есть из чего выбирать, застройщику есть за счет чего развиваться", - сказал И.Кушнир.

По его словам, в Киеве в 2016 году продажи стартовали более чем в 40 новых объектах. По мнению президента "Киевгорстроя", с учетом состояния экономики - это большая цифра.

"Все девелоперы понимают, что именно сейчас покупатели пойдут за квадратными метрами, так как более надежного вклада в стране пока не осталось. Поэтому 2017 станет годом ценовой конкуренции. Город не резиновый, получить новую площадку под объект быстро не удастся, к тому же их количество физически ограничено. Нам всем придется креативить - предлагать интересные условия, придумывать маркетинговые ходы, которые приведут инвестора именно к нам. Опять же - в выигрыше покупатель", - отметил он.

Еще одной хорошей тенденцией, по его мнению, является то, что когда в начале 2016 года спросом пользовались "однушки", эта кривая снова переместилась в сторону большего метража.

"Прыжок не гигантский - и странно было бы ожидать обратного, рынок инертен. Но он есть. Люди покупают для жизни, а не для сдачи и быстрой перепродажи. Всем очевидно, если покупать, то сейчас самый подходящий момент, потому что дешевле не будет. А если нет повышенного спроса на так называемые "смарт-квартиры" - дешевые и не слишком пригодные для жизни - это хорошо для Киева, для долгосрочной перспективы. Был момент, когда я предполагал, что скоро начнут как когда-то в Штатах застраивать целыми кварталами бюджетное низкокачественное жилье. Это плохая история, которая плохо заканчивается, и, к счастью, эта тенденция плавно сходит на нет", - отметил он.

И.Кушнир подчеркнул, что с большой массой оговорок, но в 2016 году все же удалось побороть тему паевых компенсаций. "В 2017 г. будем платить по новой фиксированной ставке, и это не плохое начало. Я не имею в этом слишком больших иллюзий - кардинальных сдвигов не произошло, и есть вероятность, что стоимость жилья на окраинах возрастет. Но давайте не будем слишком критическими - первый шаг к прозрачности сделан. Прозрачный и понятный механизм приведет в Киев инвесторов, инвесторы принесут технологии, будет с кем конкурировать, а значит и цену можно будет выбирать. Я считаю прозрачность в этом вопросе большим достижением - если формула будет работать так, как написано в документах, рынок изменится и, через некоторое время и при условии дальнейшего движения в заданном направлении, всем станет легче дышать", - убежден президент "Киевгорстроя".

"Хорошие новости для покупателей и инвесторов - количество строительств растет, а на цену это существенно не влияет. С опытом взлетов и падений на рынок наконец пришел баланс, даже здравый смысл, я бы сказал. Покупатели поняли, что в цене на квартиры есть определенное количество негибких факторов, ниже которых застройщик не пойдет, если он собирается дом достраивать в принципе. Застройщики поняли, что так как в 2005 г. уже не будет. Это для всех хорошо - установились определенные правила игры, и конкуренция теперь будет за качество, а не количество. Киев от этого только выиграет", - уверен он.

В то же время, подчеркнул И.Кушнир, несколько испортила картину очередная громкая строительная афера.

"Не буду повторять, все знают о чем речь. Жаль людей, но я еще раз повторюсь - проверяйте. Проверяйте трижды, советуйтесь с юристами, выясняйте историю застройщика. Не дайте им шансов. О новой столичной традиции приходить на строительства с битами и трясти застройщиков, у которых все по закону, тоже говорить не буду. В этом году мы (интервью было записано в конце 2016 - ред.) и многие наши коллеги показали им, что ничего из этого не выйдет. Надеюсь, забудем раз и навсегда", - отметил он.

"2017 г. будет лучшим - и это не слова с открытки, а объективная реальность. Все самые большие неприятности уже прошли. Мы будем развиваться - возможно, не так быстро, возможно менее динамично, но будем. Будем осторожнее планировать, учитывать больше рисков и лучше проверять, но стоять нет ни времени, ни возможностей", - резюмировал И.Кушнир.