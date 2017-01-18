Президент “Київміськбуду” розповів, чого чекати на ринку нерухомості у 2017 році

“Я впевнений, що 2017 буде добрим роком для столичного ринку нерухомості. І ось чому я так думаю. Для початку, давайте визнаємо — дно ми вже пробили. Кризовий момент, коли ніхто не брався нічого прогнозувати, пройшов, ситуацію поступово стабілізувалася, з’явилися обережні приводи для оптимізму. Покупець на валютні коливання і банківський колапс реагує логічно — вкладає гроші у нерухомість. Об’єми будівництва ростуть, збільшується цінова конкуренція, ринок розвивається. Всі у виграші — місто отримує нове житло й інфраструктуру, покупцю є з чого вибирати, забудовнику є за рахунок чого розвиватися”, — сказав І.Кушнір.

За його словами, у Києві в 2016 році продажі стартували більше ніж у 40 нових об’єктах. На думку президента “Київміськбуду”, з урахуванням стану економіки — це велика цифра.

“Всі девелопери розуміють, що саме зараз покупці підуть за квадратними метрами, так як більш надійного вкладу у країні поки не зосталося. А тому 2017 рік стане роком цінової конкуренції. Місто не гумове, отримати новий майданчик під об’єкт швидко не вдасться, до того ж їхня кількість фізично обмежена. Нам всім доведеться креативити — пропонувати цікаві умови, придумувати маркетингові ходи, які приведуть інвестора саме до нас. Знову ж таки — у виграші покупець”, — зазначив він.

Ще однією доброю тенденцією, на його думку, є те, що коли на початку 2016 року неймовірним попитом користувалися “однушки”, ця крива знову перемістилася у бік більшого метражу.

“Стрибок не гігантський — і дивно було б чекати зворотного, ринок інертний. Але він є. Люди купують для життя, а не для здавання і швидкого перепродажу. Всім очевидно, якщо купувати, то зараз найкращий момент, тому що дешевше не буде. А якщо немає підвищеного попиту на так звані „смарт-квартири“ — дешеві і не надто придатні для життя — це добре для Києва, для довгострокової перспективи. Був момент, коли я припускав, що скоро почнуть як колись у Штатах забудовувати цілими кварталами бюджетне низькоякісне житло. Це погана історія, яка погано закінчується, і, на щастя, ця тенденція плавно сходить нанівець”, — зауважив він.

І.Кушнір підкреслив, що з великою масою застережень, але у 2016 році все ж вдалося побороти тему пайових компенсацій. “У 2017 будемо платити за новою фіксованою ставкою, і це не поганий початок. Я не має щодо цього занадто великих ілюзій — кардинальних зрушень не відбулося, і є ймовірність, що вартість житла на окраїнах зросте. Але давайте не будемо занадто критичними — перший крок до прозорості зроблений. Прозорий і зрозумілий механізм приведе в Київ інвесторів, інвестори принесуть технології, буде з ким конкурувати, а значить і ціну можна буде вибирати. Я вважаю прозорість в цьому питанні великим досягненням — якщо формула буде працювати так, як написано в документах, ринок зміниться і, через якийсь час і при умові дальшого руху у заданому напрямку, всім стане легше дихати”, — переконаний президент “Київміськбуду”.

“Добрі новини для покупців й інвесторів — кількість будівництв росте, а на ціну це суттєво не впливає. З досвідом злетів і падінь на ринок на ринок врешті прийшов баланс, навіть здоровий смисл, я б сказав. Покупці зрозуміли, що в ціні на квартири є певна кількість негнучких факторів, нижче яких забудовник не піде, якщо він збирається будинок добудовувати у принципі. Забудовники зрозуміли, що так як у 2005 вже не буде. Це для всіх добре — встановилися певні правила гри, і конкуренція тепер буде за якість, а не за кількість. Київ від цього тільки виграє”, — упевнений він.

Водночас, наголосив І.Кушнір, дещо зіпсувала картину чергова гучна будівельна афера.

“Не буду повторювати, всі знають про що мова. Шкода людей, але я ще раз повторюся — перевіряйте. Перевіряйте тричі, радьтеся з юристами, з’ясовуйте історію забудовника. Не дайте їм шансів. Про нову столичну традицію приходити на будівництва з битами і трясти забудовників, у яких все згідно з законом, теж говорити не буду. В цьому році ми (інтерв’ю було записане наприкінці 2016 року — ред.) і багато наших колег показали їм, що нічого з цього не вийде. Сподіваюся, забудемо раз і назавжди”, — зазначив він.

“2017 буде кращим — і це не слова з листівки, а об’єктивна реальність. Всі найбільші неприємності вже пройшли. Ми будемо розвиватися — можливо, не так швидко, можливо менш динамічно, але будемо. Будемо обережніше планувати, враховувати більше ризиків і краще перевіряти, але стояти немає ні часу, ні можливостей”, — резюмував І.Кушнір.