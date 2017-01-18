Президент “Київміськбуду” розповів, чого чекати на ринку нерухомості у 2017 році

ukru
20:29 • 16692 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 74153 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 116108 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 122487 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 214979 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 164736 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 185569 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172399 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164639 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 345514 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9 м/с
70 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 146741 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 162899 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 74141 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 61413 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 50410 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 214982 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 345515 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 364249 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 281228 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 354532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 45518 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 61413 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 74141 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 162899 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 169261 перегляди
Актуальне
Президент “Київміськбуду” розповів, чого чекати на ринку нерухомості у 2017 році

Президент “Київміськбуду” розповів, чого чекати на ринку нерухомості у 2017 році

Київ • УНН

 • 8621 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір розповів, чого очікувати на ринку нерухомості у 2017 році, передає УНН.

“Я впевнений, що 2017 буде добрим роком для столичного ринку нерухомості. І ось чому я так думаю. Для початку, давайте визнаємо — дно ми вже пробили. Кризовий момент, коли ніхто не брався нічого прогнозувати, пройшов, ситуацію поступово стабілізувалася, з’явилися обережні приводи для оптимізму. Покупець на валютні коливання і банківський колапс реагує логічно — вкладає гроші у нерухомість. Об’єми будівництва ростуть, збільшується цінова конкуренція, ринок розвивається. Всі у виграші — місто отримує нове житло й інфраструктуру, покупцю є з чого вибирати, забудовнику є за рахунок чого розвиватися”, — сказав І.Кушнір.

За його словами, у Києві в 2016 році продажі стартували більше ніж у 40 нових об’єктах. На думку президента “Київміськбуду”, з урахуванням стану економіки — це велика цифра.

“Всі девелопери розуміють, що саме зараз покупці підуть за квадратними метрами, так як більш надійного вкладу у країні поки не зосталося. А тому 2017 рік стане роком цінової конкуренції. Місто не гумове, отримати новий майданчик під об’єкт швидко не вдасться, до того ж їхня кількість фізично обмежена. Нам всім доведеться креативити — пропонувати цікаві умови, придумувати маркетингові ходи, які приведуть інвестора саме до нас. Знову ж таки — у виграші покупець”, — зазначив він.

Ще однією доброю тенденцією, на його думку, є те, що коли на початку 2016 року неймовірним попитом користувалися “однушки”, ця крива знову перемістилася у бік більшого метражу.

“Стрибок не гігантський — і дивно було б чекати зворотного, ринок інертний. Але він є. Люди купують для життя, а не для здавання і швидкого перепродажу. Всім очевидно, якщо купувати, то зараз найкращий момент, тому що дешевше не буде. А якщо немає підвищеного попиту на так звані „смарт-квартири“ — дешеві і не надто придатні для життя — це добре для Києва, для довгострокової перспективи. Був момент, коли я припускав, що скоро почнуть як колись у Штатах забудовувати цілими кварталами бюджетне низькоякісне житло. Це погана історія, яка погано закінчується, і, на щастя, ця тенденція плавно сходить нанівець”, — зауважив він.

І.Кушнір підкреслив, що з великою масою застережень, але у 2016 році все ж вдалося побороти тему пайових компенсацій. “У 2017 будемо платити за новою фіксованою ставкою, і це не поганий початок. Я не має щодо цього занадто великих ілюзій — кардинальних зрушень не відбулося, і є ймовірність, що вартість житла на окраїнах зросте. Але давайте не будемо занадто критичними — перший крок до прозорості зроблений. Прозорий і зрозумілий механізм приведе в Київ інвесторів, інвестори принесуть технології, буде з ким конкурувати, а значить і ціну можна буде вибирати. Я вважаю прозорість в цьому питанні великим досягненням — якщо формула буде працювати так, як написано в документах, ринок зміниться і, через якийсь час і при умові дальшого руху у заданому напрямку, всім стане легше дихати”, — переконаний президент “Київміськбуду”.

“Добрі новини для покупців й інвесторів — кількість будівництв росте, а на ціну це суттєво не впливає. З досвідом злетів і падінь на ринок на ринок врешті прийшов баланс, навіть здоровий смисл, я б сказав. Покупці зрозуміли, що в ціні на квартири є певна кількість негнучких факторів, нижче яких забудовник не піде, якщо він збирається будинок добудовувати у принципі. Забудовники зрозуміли, що так як у 2005 вже не буде. Це для всіх добре — встановилися певні правила гри, і конкуренція тепер буде за якість, а не за кількість. Київ від цього тільки виграє”, — упевнений він.

Водночас, наголосив І.Кушнір, дещо зіпсувала картину чергова гучна будівельна афера.

“Не буду повторювати, всі знають про що мова. Шкода людей, але я ще раз повторюся — перевіряйте. Перевіряйте тричі, радьтеся з юристами, з’ясовуйте історію забудовника. Не дайте їм шансів. Про нову столичну традицію приходити на будівництва з битами і трясти забудовників, у яких все згідно з законом, теж говорити не буду. В цьому році ми (інтерв’ю було записане наприкінці 2016 року — ред.) і багато наших колег показали їм, що нічого з цього не вийде. Сподіваюся, забудемо раз і назавжди”, — зазначив він.

“2017 буде кращим — і це не слова з листівки, а об’єктивна реальність. Всі найбільші неприємності вже пройшли. Ми будемо розвиватися — можливо, не так швидко, можливо менш динамічно, але будемо. Будемо обережніше планувати, враховувати більше ризиків і краще перевіряти, але стояти немає ні часу, ні можливостей”, — резюмував І.Кушнір.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.55
Bitcoin
$83,762.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.50
Ethereum
$1,874.00