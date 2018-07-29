Президент Хорватии рассказала о приглашении Путина в Загреб

“Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи (с официальным визитом в октябре 2017 года), и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него. Мы очень ждем Владимира Путина”, — рассказала хорватский лидер.

Отвечая на вопрос о том, когда мог бы состояться визит Путина в хорватскую столицу, она сообщила, что это зависит от расписаний лидеров обеих стран. “Но, как я сказала президенту Путину — как только ему будет это удобно”, — уточнила она.

Грабар-Китарович ​посетила футбольные матчи ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде и Москве в июле. По ее словам, отношение хорватов к России можно было увидеть во время чемпионата. “Помните тот огромный баннер „Спасибо, Россия!“? Думаю, что наши переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы”, — отметила она, добавив, что в двусторонней повестке достаточно вопросов.

Как сообщал УНН, посол Сербии призвал ФИФА осудить футболистов из Швейцарии и Хорватии.