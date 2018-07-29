Президент Хорватії розповіла про запрошення Путіна в Загреб

“Я запросила його приїхати, коли була в минулому році в Сочі (з офіційним візитом в жовтні 2017 року), і повторила запрошення в Москві. Це був би перший державний візит російського президента в Загреб, і думаю, зараз саме час для нього. Ми дуже чекаємо Володимира Путіна”, — розповіла хорватський лідер.

Відповідаючи на питання про те, коли міг би відбутися візит Путіна в хорватську столицю, вона повідомила, що це залежить від розкладів лідерів обох країн. “Але, як я сказала президенту Путіну — як тільки йому буде це зручно”, — уточнила вона.

Грабар-Кітарович відвідала футбольні матчі ЧМ-2018 в Нижньому Новгороді і Москві в липні. За її словами, ставлення хорватів до Росії можна було побачити під час чемпіонату. “Пам’ятаєте той величезний банер „Спасибі, Росія!“? Думаю, що наші переговори могли б піти на користь не тільки Росії і Хорватії, а й всьому регіону Південно-Східної Європи”, — зазначила вона, додавши, що в двосторонньому порядку достатньо питань.

Як повідомляв УНН, посол Сербії закликав ФІФА засудити футболістів зі Швейцарії та Хорватії.