Президент: И.Мазепа стал настоящим символом украинского сопротивления России

"В этот день родился Иван Мазепа, фигура которого стала решающей для украинской истории. Он стал настоящим символом украинского сопротивления России; флагом нашего движения к независимости - той цели, которую Мазепа, идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава", - написал П.Порошенко.

Справка УНН: Иван Мазепа (20 марта 1639 - 21 сентября 1709) - украинский военный, политический и государственный деятель. Гетман Войска Запорожского, глава казацкого государства на Левобережной (1687-1704) и всей Приднепровской Украины (1704-1709). Князь Священной Римской империи (1707-1709). После поражения под Полтавой - баталии во время Великой Северной войны между армиями Карла XII и Петра I - вынужден был поселиться в Молдавском княжестве.