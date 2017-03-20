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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116607 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131738 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139346 просмотра

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11 марта, 14:12 • 130038 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121196 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106881 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107789 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104013 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Президент: И.Мазепа стал настоящим символом украинского сопротивления России

Президент: И.Мазепа стал настоящим символом украинского сопротивления России

Киев • УНН

 • 9276 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Гетман Иван Мазепа стал настоящим символом украинского сопротивления России. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В этот день родился Иван Мазепа, фигура которого стала решающей для украинской истории. Он стал настоящим символом украинского сопротивления России; флагом нашего движения к независимости - той цели, которую Мазепа, идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава", - написал П.Порошенко.

Справка УНН: Иван Мазепа (20 марта 1639 - 21 сентября 1709) - украинский военный, политический и государственный деятель. Гетман Войска Запорожского, глава казацкого государства на Левобережной (1687-1704) и всей Приднепровской Украины (1704-1709). Князь Священной Римской империи (1707-1709). После поражения под Полтавой - баталии во время Великой Северной войны между армиями Карла XII и Петра I - вынужден был поселиться в Молдавском княжестве.

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