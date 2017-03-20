Президент: І.Мазепа став справжнім символом українського спротиву Росії

"Цього дня народився Іван Мазепа, постать якого стала вирішальною для української історії. Він став справжнім символом українського спротиву Росії; прапором нашого руху до незалежності - до тієї мети, яку Мазепа, йдучи попереду свого часу, усвідомив вже через 50 років після Переяслава", - написав П.Порошенко.

Довідка УНН: Іван Мазепа (20 березня 1639 - 21 вересня 1709) - український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній (1687-1704) і всій Наддніпрянській Україні (1704-1709). Князь Священної Римської імперії (1707-1709). Після поразки під Полтавою - баталії під час Великої Північної війни між арміями Карла XII та Петра I - вимушений був поселитись у Молдовському князівстві.