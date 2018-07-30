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Президент Грузии оплатил штраф за курение из госказны - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. В марте, в ходе официального визита в США президента Грузии Георгия Маргвелашвили оштрафовали. Ему выписали штраф за курение в гостинице, который он оплатил с госбюджета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.

По существующей информации президента оштрафовали на 750 долларов.

Журналист Кети Хатиашвили обнародовала документы, по которым выясняется, что президент Грузии нецелесообразно тратил государственные средства.

"У нас из разных источников имеется информация, что есть и другие случаи… Есть разговоры, будто бы Маргвелашвили появился в подвыпившем состоянии, просто у нас пока нет подтверждения этого. Если к нам в руки попадет какой-либо подтверждающий документ, видео, или что-нибудь другое, мы это, разумеется, опубликуем",- говорит журналист.

Документы, по которым видно, что администрация президента платила гостиничный штраф из бюджета, известны бывшему начальнику протокола президента. Карло Цкитишвили подтверждает, что некоторые расходы президента покрывает протокол (экстра расходы).

На данный момент резидент Георгий Маргвелашвили, и его администрация не отвечают на публичные обвинения.

В мае 2018 года предметом обвинений против президента стали его командировочные расходы. В октябре минувшего года стало известно, что президент потратил в заграничных командировках до 200 000 лари.

Напомним, суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили относительно злоупотребления служебным положением.

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