Президент Грузії сплатив штраф за куріння з держскарбниці - ЗМІ

За існуючою інформацією президента оштрафували на 750 доларів.

Журналіст Кеті Хатіашвілі оприлюднила документи, за якими з'ясовується, що президент Грузії недоцільно витрачав державні кошти.

"У нас з різних джерел є інформація, що є й інші випадки ... Є розмови, нібито Маргвелашвілі з'явився напідпитку, просто у нас поки немає підтвердження цього. Якщо до нас в руки потрапить будь-який підтверджуючий документ, відео, або що-небудь інше, ми це, зрозуміло, опублікуємо", - каже журналіст.

Документи, за якими видно, що адміністрація президента платила готельний штраф з бюджету, відомі колишньому начальнику протоколу президента. Карло Цкітішвілі підтверджує, що деякі витрати президента покриває протокол (екстра витрати).

На даний момент резидент Георгій Маргвелашвілі, і його адміністрація не відповідають на публічні звинувачення.

У травні 2018 року предметом звинувачень проти президента стали його відрядження. У жовтні минулого року стало відомо, що президент витратив в закордонних відрядженнях до 200 000 ларі.



Нагадаємо, суд Грузії залишив в силі вирок Саакашвілі щодо зловживання службовим становищем.