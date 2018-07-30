Президент Грузії сплатив штраф за куріння з держскарбниці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У березні, в ході офіційного візиту в США президента Грузії Георгія Маргвелашвілі оштрафували. Йому виписали штраф за куріння в готелі, який він оплатив з держбюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія Online.
За існуючою інформацією президента оштрафували на 750 доларів.
Журналіст Кеті Хатіашвілі оприлюднила документи, за якими з'ясовується, що президент Грузії недоцільно витрачав державні кошти.
"У нас з різних джерел є інформація, що є й інші випадки ... Є розмови, нібито Маргвелашвілі з'явився напідпитку, просто у нас поки немає підтвердження цього. Якщо до нас в руки потрапить будь-який підтверджуючий документ, відео, або що-небудь інше, ми це, зрозуміло, опублікуємо", - каже журналіст.
Документи, за якими видно, що адміністрація президента платила готельний штраф з бюджету, відомі колишньому начальнику протоколу президента. Карло Цкітішвілі підтверджує, що деякі витрати президента покриває протокол (екстра витрати).
На даний момент резидент Георгій Маргвелашвілі, і його адміністрація не відповідають на публічні звинувачення.
У травні 2018 року предметом звинувачень проти президента стали його відрядження. У жовтні минулого року стало відомо, що президент витратив в закордонних відрядженнях до 200 000 ларі.
Нагадаємо, суд Грузії залишив в силі вирок Саакашвілі щодо зловживання службовим становищем.