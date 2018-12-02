Президент Грузии назвала РФ "непредсказуемым оккупантом"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "непредсказуемым оккупантом". Она добавила, что нет никакого смысла в любых переговорах с Россией, пока она не признает, что является оккупантом двух грузинских регионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Россия является "государством оккупантом", но наибольшей угрозой является "то, что это непредсказуемо", - сказала она.
Зурабишвили добавила, что не знает какими будут ее дальнейшие шаги в отношениях с Россией.
"Когда у вас есть враг, который вам известен и предсказуем, вы знаете, каковы будут его и ваши следующие шаги. В этом случае (в случае отношений с Россией - ред.), если быть очень откровенной, я не знаю, какими должны быть следующие шаги Грузии в отношениях с Россией. Это очень непредсказуемо и представлено на нашей территории", - заявила новоизбранный президенткой Грузии международному агентству Reuters.
Ранее новоизбранный грузинская лидер Саломе Зурабишвили заявила, что сомневается в возможности сотрудничества с Россией из-за ее агрессивной деятельность против Грузии и Украины.
Напомним, 29 ноября, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов.