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Президент Грузії назвала РФ "непередбачуваним окупантом"

Президент Грузії назвала РФ "непередбачуваним окупантом"

Київ • УНН

 • 11432 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Новий президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала Росію “непередбачуваним окупантом”. Вона додала, що немає ніякого сенсу в будь-яких переговорах із Росією, поки вона не визнає, що є окупантом двух грузинських регіонів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Росія є “державою окупантом”, але найбільшою загрозою є “те, що це непередбачувано”, — сказала вона.

Зурабішвілі додала, що не знає якими будуть її подальші кроки у відносинах із Росією.

“Коли у вас є ворог, який вам відомий та передбачуваний, ви знаєте, які будуть його та ваші наступні кроки. У цьому випадку (у випадку відносин з Росією — ред. УНН), якщо бути дуже відвертою, я не знаю, якими мають бути наступні кроки Грузії у відносинах із Росією. Це дуже непередбачувано та надмірно представлено на нашій території”, — заявила новообрана президентка Грузії міжнародному агентству Reuters.

Раніше новообрана грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі заявила, що сумнівається у можливості співпраці з Росією через її агресивну діяльність проти Грузії та України.

Нагадаємо, 29 листопада, Саломе Зурабішвілі перемогла в другому турі виборів президента Грузії, набравши 59,56% голосів.

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