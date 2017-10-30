Президент-отель готовят к приватизации

"Фонд также ожидает от Кабинета министров постановления об изменении группы для Президент-отеля, чтобы начать приватизацию данного объекта", - отметил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров.

По его словам, фонд выставит на фондовой бирже 50% акций "Укрнефтепродукта". В настоящее время проводится оценка, которая определит первоначальную стоимость.

Он также сообщил, что на Украинской межбанковской валютной бирже идут торги пакета акций Тернопольского радиозавода "Орион". Стоимость 95,5 миллионов гривен.

Указано, что Фонд государственного имущества также передал в правительство проект распоряжения об утверждении советников для приватизации контрольных пакетов акций энергокомпаний - Тернопольоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Николаевоблэнерго.

Напомним, Фонд госимущества рассказал, что выставит на продажу до конца года.