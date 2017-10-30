Президент-готель готують до приватизації

"Фонд також очікує від Кабінету міністрів постанови про зміну групи для Президент-готелю, аби розпочати приватизацію даного об’єкту", - вказав керівник ФДМУ Віталій Трубаров.

З його слів, фонд виставить на фондову біржу 50% акцій "Укрнафтопродукту". Наразі проводиться оцінка, яка визначить початкову вартість.

Він також повідомив, що на Українській міжбанківській валютній біржі йдуть торги пакету акцій Тернопільського радіозаводу "Оріон". Вартість 95,5 мільйонів гривень.

Вказано, що Фонд державного майна також передав до уряду проект розпорядження щодо затвердження радників для приватизації контрольних пакетів акцій енергокомпаній - Тернопільобленерго, Запоріжжяобленерго, Харківобленерго, Хмельницькобленерго, Миколаївобленерго.

Нагадаємо, Фонд держмайна розповів, що виставить на продаж до кінця року.