Президент Франции призвал США и Великобританию расширить экспорт вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США и Великобританию перестать блокировать экспорт вакцин против COVID-19 и необходимых для их производства ингредиентов, что, по его мнению, позволило бы укрепить всемирную солидарность в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом пишет Politico, информирует УНН.
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"Сегодня англосаксы блокируют многие из этих вакцин и ингредиентов. Сегодня 100% вакцин, произведенных в США, идут на американский рынок. В Европе из примерно 110 млн произведенных вакцин мы экспортировали 45 и 65 оставили для себя", - сказал Макрона.
"Сегодня мы самые щедрые в мире из числа развитых стран", - отметил он.
Детали
Французский президент также высказался в поддержку передачи технологий производства вакцины развитым странам.
Он неоднократно настаивал на том, чтобы вакцины считались глобальным общественным благом, и сказал, что богатые страны должны помогать бедным странам покупать и получать дозы, а также производить их.
"Я открыт в этом вопросе, как я уже сказал, мы уже год боремся за то, чтобы вакцина стала глобальным общественным благом, и я рад, что за нами следят", - сказал Макрона.
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Дополнение
Президент Франции неоднократно заявлял, что богатые страны, которые собирают чрезмерные дозы, должны жертвовать то, что им не нужно, учитывая проблемы в производстве вакцин. Они также должны помочь фармацевтическим компаниям передать свои ноу-хау, чтобы помочь создать больше производственных площадок по всему миру, которые могут производить технологически сложные вакцины, такие как вакцины на основе мРНК.