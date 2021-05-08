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Президент Франції закликав США і Велику Британію розширити експорт вакцин

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон закликав США і Велику Британію перестати блокувати експорт вакцин проти COVID-19 і необхідних для їх виробництва інгредієнтів, що, на його думку, дозволило б зміцнити всесвітню солідарність в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це пише Politico, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні англосакси блокують багато цих вакцин і інгредієнтів. Сьогодні 100% вакцин, вироблених в Сполучених Штатах Америки, йдуть на американський ринок. В Європі з приблизно 110 млн вироблених вакцин ми експортували 45 і 65 залишили для себе", - сказав Макрон.

"Сьогодні ми найщедріші в світі серед розвинених країн", - зазначив він.

Деталі

Французький президент також висловився на підтримку передачі технологій виробництва вакцини розвиненим країнам.
Він неодноразово наполягав на тому, щоб вакцини вважалися глобальним суспільним благом, і сказав, що багатші країни повинні допомагати бідним країнам купувати та отримувати дози, а також виробляти їх.

"Я відкритий в цьому питанні, як я вже сказав, ми вже рік боремося за те, щоб вакцина стала глобальним суспільним благом, і я радий, що за нами стежать", - сказав Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Франція блокує контракт ЄС на поставку 1,8 млрд доз вакцини Pfizer

Доповнення

Президент Франції неодноразово заявляв, що багатші країни, які збирають надмірні дози, повинні жертвувати те, що їм не потрібно, враховуючи проблеми у виробництві вакцин. Вони також повинні допомогти фармацевтичним компаніям передати свої ноу-хау, щоб допомогти створити більше виробничих майданчиків по всьому світу, які можуть виробляти технологічно складні вакцини, такі як вакцини на основі мРНК.

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