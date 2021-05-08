Президент Франції закликав США і Велику Британію розширити експорт вакцин

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"Сьогодні англосакси блокують багато цих вакцин і інгредієнтів. Сьогодні 100% вакцин, вироблених в Сполучених Штатах Америки, йдуть на американський ринок. В Європі з приблизно 110 млн вироблених вакцин ми експортували 45 і 65 залишили для себе", - сказав Макрон.

"Сьогодні ми найщедріші в світі серед розвинених країн", - зазначив він.

Деталі

Французький президент також висловився на підтримку передачі технологій виробництва вакцини розвиненим країнам.

Він неодноразово наполягав на тому, щоб вакцини вважалися глобальним суспільним благом, і сказав, що багатші країни повинні допомагати бідним країнам купувати та отримувати дози, а також виробляти їх.

"Я відкритий в цьому питанні, як я вже сказав, ми вже рік боремося за те, щоб вакцина стала глобальним суспільним благом, і я радий, що за нами стежать", - сказав Макрон.

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Доповнення

Президент Франції неодноразово заявляв, що багатші країни, які збирають надмірні дози, повинні жертвувати те, що їм не потрібно, враховуючи проблеми у виробництві вакцин. Вони також повинні допомогти фармацевтичним компаніям передати свої ноу-хау, щоб допомогти створити більше виробничих майданчиків по всьому світу, які можуть виробляти технологічно складні вакцини, такі як вакцини на основі мРНК.