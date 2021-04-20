Президент ФИФА резко негативно высказался о создании Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны вести работу по защите европейской модели спорта, сборных, национальных чемпионатов. Такое мнение высказал президент ФИФА Джанни Инфантино на заседании конгресса УЕФА, пишет УНН.
Детали
“Я очень упорно и много работал, чтобы защищать принципы и ценности европейского футбола, но сейчас мы видим, что многое выбрасывается ради краткосрочной финансовой выгоды, — сказал Инфантино. — Людям надо подумать и понять ответственность этих действий, им стоит подумать обо всех любителях и болельщиках, которые и создали сегодняшний европейский футбол. Ему больше ста лет, наша и моя личная задача защищать европейскую модель спорта, сборные и национальные чемпионаты. Если кто-то выберет двигаться по своему пути, то им придется принять последствия своего выбора”.
Заседание конгресса проходит во вторник в швейцарском Монтрё.
Контекст
В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, испанские “Барселона”, “Атлетико” и “Реал”, итальянские “Милан”, “Интер” и “Ювентус”. Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.
Накануне стало известно, что Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) запретит игрокам клубов, играющих в европейской Суперлиге участвовать в чемпионатах Европы и мира.