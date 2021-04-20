Президент ФІФА різко негативно висловився про створення Суперліги

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повинні вести роботу щодо захисту європейської моделі спорту, збірних, національних чемпіонатів. Таку думку висловив президент ФІФА Джанні Інфантіно на засіданні конгресу УЄФА, пише УНН.

Деталі

“Я дуже наполегливо і багато працював, щоб захищати принципи і цінності європейського футболу, але зараз ми бачимо, що багато викидається заради короткострокової фінансової вигоди, — сказав Інфантіно. — Людям треба подумати і зрозуміти відповідальність цих дій, їм варто подумати про всі любителів і вболівальників, які і створили сьогоднішній європейський футбол. Йому більше ста років, наше і моє особисте завдання захищати європейську модель спорту, збірні і національні чемпіонати. Якщо хтось вибере рухатися своїм шляхом, то їм доведеться прийняти наслідки свого вибору”.

Засідання конгресу проходить у вівторок у швейцарському Монтре.

Контекст

У ніч на 19 квітня 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої запланований на серпень. Це англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновники стануть відомі пізніше.

Напередодні стало відомо, що Союз футбольних європейських асоціацій (УЄФА) заборонить гравцям клубів, що грають в європейській Суперлізі брати участь в чемпіонатах Європи та світу.

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