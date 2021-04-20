Президент ФІФА різко негативно висловився про створення Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повинні вести роботу щодо захисту європейської моделі спорту, збірних, національних чемпіонатів. Таку думку висловив президент ФІФА Джанні Інфантіно на засіданні конгресу УЄФА, пише УНН.
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“Я дуже наполегливо і багато працював, щоб захищати принципи і цінності європейського футболу, але зараз ми бачимо, що багато викидається заради короткострокової фінансової вигоди, — сказав Інфантіно. — Людям треба подумати і зрозуміти відповідальність цих дій, їм варто подумати про всі любителів і вболівальників, які і створили сьогоднішній європейський футбол. Йому більше ста років, наше і моє особисте завдання захищати європейську модель спорту, збірні і національні чемпіонати. Якщо хтось вибере рухатися своїм шляхом, то їм доведеться прийняти наслідки свого вибору”.
Засідання конгресу проходить у вівторок у швейцарському Монтре.
Контекст
У ніч на 19 квітня 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої запланований на серпень. Це англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновники стануть відомі пізніше.
Напередодні стало відомо, що Союз футбольних європейських асоціацій (УЄФА) заборонить гравцям клубів, що грають в європейській Суперлізі брати участь в чемпіонатах Європи та світу.