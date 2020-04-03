Президент ФИФА анонсировал изменения в будущем футбола из-за пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Футбол будет совсем другим, когда он в конечном итоге восстановится после вспышки коронавируса. Об этом заявил глава всемирного футбольного органа ФИФА Джанни Инфантино, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Футбол, который придет после вируса, будет совсем другим ... более инклюзивным, более социальным. Он будет привязан к отдельным странам, но вместе с тем станет еще более глобальным. Из него уйдет высокомерие. Мы должны стать более человечными и внимательными по отношению к истинным ценностям”, — признался Инфантино.
Ранее глава ФИФА заявил, что пришло время сделать шаг назад и реформировать спорт, в частности — футбол, в котором финансовые ресурсы все больше концентрировались в руках нескольких элитных клубов.
Как сообщал УНН, ФИФА создал рабочую группу для устранения последствий пандемии коронавируса.