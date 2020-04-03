Президент ФИФА анонсировал изменения в будущем футбола из-за пандемии коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76832 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90686 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100607 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100026 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107562 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94227 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103865 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106226 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131224 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130377 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Президент ФИФА анонсировал изменения в будущем футбола из-за пандемии коронавируса

Президент ФИФА анонсировал изменения в будущем футбола из-за пандемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12120 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Футбол будет совсем другим, когда он в конечном итоге восстановится после вспышки коронавируса. Об этом заявил глава всемирного футбольного органа ФИФА Джанни Инфантино, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Футбол, который придет после вируса, будет совсем другим ... более инклюзивным, более социальным. Он будет привязан к отдельным странам, но вместе с тем станет еще более глобальным. Из него уйдет высокомерие. Мы должны стать более человечными и внимательными по отношению к истинным ценностям”, — признался Инфантино.

Ранее глава ФИФА заявил, что пришло время сделать шаг назад и реформировать спорт, в частности — футбол, в котором финансовые ресурсы все больше концентрировались в руках нескольких элитных клубов.

Как сообщал УНН, ФИФА создал рабочую группу для устранения последствий пандемии коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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