Президент ФІФА анонсував зміни в майбутньому футболу через пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Футбол буде зовсім іншим, коли він в кінцевому підсумку відновиться після спалаху коронавірусу. Про це заявив глава всесвітнього футбольного органу ФІФА Джанні Інфантіно, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Футбол, який прийде після вірусу, буде зовсім іншим ... більше інклюзивним, більш соціальним. Він буде прив’язаний до окремих країн, але разом з тим стане ще більш глобальним. З нього піде зарозумілість. Ми повинні стати більш людяними і уважнішими по відношенню до істинних цінностей”, — зізнався Інфантіно.
Раніше глава ФІФА заявив, що прийшов час зробити крок назад і реформувати спорт, зокрема — футбол, в якому фінансові ресурси все більше концентрувалися в руках кількох елітних клубів.
Як повідомляв УНН, ФІФА створив робочу групу задля усунення наслідків пандемії коронавірусу.