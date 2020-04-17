Президент Федерации футбола Италии: чемпионат должен быть доигран
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина подчеркнул, что первенство Серия А обязательно нужно доиграть, передает УНН со ссылкой на "Football Italia".
“Только футбольная власть своим решением в конце сезона может объявить о вручении Скудетто, но мы рады, что у „Ювентуса“ такая позиция по данному вопросу. Мне тоже хочется, чтобы все решилось на футбольном поле. Повторю раз и навсегда: чемпионат должен быть доигран, время есть. Правительство, лига, врачи — мы все вместе примем решение”, — сказал Гравина.
Добавим также, туринский клуб является лидером Серии А после 26 туров, но опережает “Лацио” только на один пункт.