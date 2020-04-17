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Президент Федерації футболу Італії: чемпіонат повинен бути дограний

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна наголосив, що першість Серія А обов'язково потрібно дограти, передає УНН з посиланням на "Football Italia".

“Тільки футбольна влада своїм рішенням в кінці сезону може оголосити про вручення Скудетто, проте ми раді, що у „Ювентуса“ така позиція з даного питання. Мені теж хочеться, щоб все вирішилося на футбольному полі. Повторю раз і назавжди: чемпіонат повинен бути дограний, час є. Уряд, ліга, лікарі — ми всі разом приймемо рішення”, — сказав Гравіна.

Додамо також, туринський клуб є лідером Серії А після 26 турів, але випереджає “Лаціо” тільки на один пункт.

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