Президент поручил руководителям ГПУ и ГФС проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву

"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства, в частности невыполнения Россией решения Стокгольмского арбитража и намеренного снижения давления в газотранспортной системе, что может привести к серьезным последствиям, был поднят вопрос штрафов Нафтогазу Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы", - написал он.

Как сообщал УНН, Государственная фискальная служба Украины наложила на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева два административные штрафы на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, что ПАО "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Руководитель ГФС пообещал разобраться со штрафом в 8,3 млрд грн Коболев.